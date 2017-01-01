Ремонт посудомоечных машин в Санкт-Петербурге

Любая поломка — не проблема!
Ремонт бытовых и промышленных посудомоечных машин в Спб осуществляется с учетом особенностей техники конкретной торговой марки и модели. Распространенные причины обращения в наш сервисный центр:
- засор насоса, основных фильтров, сливных клапанов и шлангов;
- отсутствие напряжения, сбой в функционировании панели правления;
- перегоревший ТЭН и некорректная температура внутри машины;
- поломка датчика времени, воды и других таймеров;
- поврежденный мотор, требующий замены.
Если потребуется, мы поможем правильно установить посудомоечную технику, подключим ее к системе водопровода и электросети, подскажем, какой режим для какой задачи будет наиболее оптимальным. При необходимости замены комплектующих подберем разбрызгиватели, наливные и сливные фильтры, уплотнительные резинки, распределители для моющих средств, кнопки панели управления.