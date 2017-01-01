Ремонт посудомоечных машин в Санкт-Петербурге

Качественный ремонт посудомоечных машин в день обращения

Посудомоечная машина шумит, гудит, не сливает, плохо моет, не заливает, не греет, переливает?

Квалифицированные специалисты компании «Ремонт посудомоек» готовы отремонтировать Вашу посудомоечную машину на дому в Санкт-Петербурге в день обращения.

Для нас не составит труда отремонтировать бытовую и промышленную технику, даже если она не подает никаких признаков жизни.

Опыт, современное техническое оснащение и умение работать с оборудованием разных брендов — наши основные преимущества.

Уже более 10 лет мы специализируемся на ремонте посудомоечных машин немецких, турецких, японских, китайских, американских и других торговых марок. Работаем как с известными, так и малоизвестными брендами. И в первом, и во втором случаях гарантируем 100% результат.