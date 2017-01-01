Ремонт посудомоечных машин в Санкт-Петербурге

Оперативный ремонт посудомоечных машин любых производителей в короткие сроки с гарантией

Качественный ремонт посудомоечных машин в день обращения

Посудомоечная машина шумит, гудит, не сливает, плохо моет, не заливает, не греет, переливает?

Квалифицированные специалисты компании «Ремонт посудомоек» готовы отремонтировать Вашу посудомоечную машину на дому в Санкт-Петербурге в день обращения.

Для нас не составит труда отремонтировать бытовую и промышленную технику, даже если она не подает никаких признаков жизни.

Опыт, современное техническое оснащение и умение работать с оборудованием разных брендов — наши основные преимущества.

Уже более 10 лет мы специализируемся на ремонте посудомоечных машин немецких, турецких, японских, китайских, американских и других торговых марок. Работаем как с известными, так и малоизвестными брендами. И в первом, и во втором случаях гарантируем 100% результат.

Услуга Цена
Диагностика посудомоечной машины Бесплатно
Выезд специалиста Бесплатно
Установка и подключение посудомоечной машины от 1450 руб
Замена насоса посудомоечной машины от 1500 руб
Устранение засора посудомоечной машины без разбора  от 950 руб
Замена нагревателя (ТЭН) посудомоечной машины от 1200 руб
Замена платы посудомоечной машины от 1100 руб
Замена двигателя посудомоечной машины от 1500 руб
Работа мастера Bosch,Siemens,Neff, и.т.д от 600 руб
Наценка за работу со встроенной техникой от 700 руб
Консультация специалиста +7 (812) 938-45-50 Бесплатно
Ремонт посудомоечных машин Bosch в СПб
Ремонт посудомоечных машин Bosch
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Ремонт посудомоечных машин Kuppersbusch в СПб
Ремонт посудомоечных машин Kuppersbusch
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Ремонт посудомоечных машин Smeg в СПб
Ремонт посудомоечной машины Smeg(Смег)
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Ремонт посудомоечных машин Miele в СПб
Ремонт посудомоечных машин Miele(Миле)
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Ремонт посудомоечных машин Neff в СПб
Ремонт посудомоечных машин Neff(Нефф)
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Ремонт посудомоечных машин Siemens в СПб
Ремонт посудомоечных машин Siemens (Сименс)
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Ремонт посудомоечных машин Fagor в СПб
Ремонт посудомоечных машин Fagor(Фагор)
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Ремонт посудомоечных машин Whirpool в СПб
Ремонт посудомоечных машин Whirpool (Вирпул)
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Ремонт посудомоечных машин Ariston в СПб
Ремонт посудомоечных машин Ariston
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Ремонт посудомоечных машин Aeg в СПб
Ремонт посудомоечных машин Aeg (Аег)
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Ремонт посудомоечных машин Beko в СПб
Ремонт посудомоечной машины Beko
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Ремонт посудомоечных машин Electrolux в СПб
Ремонт посудомоечных машин Electrolux
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Ремонт посудомоечных машин Kromo (Кромо) в СПб
Ремонт посудомоечной машины Kromo (Кромо)
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Ремонт посудомоечных машин Kaiser в СПб
Ремонт посудомоечных машин Kaiser
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Ремонт посудомоечных машин Zanussi в СПб
Ремонт посудомоечных машин Zanussi
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Ремонт посудомоечных машин Candy в СПб
Ремонт посудомоечных машин Candy
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Ремонт посудомоечных машин Zigmund & Shtain в СПб
Ремонт посудомоечной машины Zigmund & Shtain
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Ремонт посудомоечных машин Hankel в СПб
Ремонт посудомоечных машин Hankel
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Ремонт посудомоечных машин Gaggenau
Ремонт посудомоечных машин Gaggenau
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Ремонт посудомоечных машин Krupps
Ремонт посудомоечных машин Krupps
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Ремонт посудомоечных машин De Dietrich
Ремонт посудомоечных машин De Dietrich
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Ремонт посудомоечных машин Beltartto
Ремонт посудомоечных машин Beltartto
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Ремонт посудомоечных машин Indesit в СПб
Ремонт посудомоечных машин Indesit
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Ремонт посудомоечных машин Korting в СПб
Ремонт посудомоечной машины Korting
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Любая поломка — не проблема!

Ремонт бытовых и промышленных посудомоечных машин в Спб осуществляется с учетом особенностей техники конкретной торговой марки и модели. Распространенные причины обращения в наш сервисный центр:

  • засор насоса, основных фильтров, сливных клапанов и шлангов;
  • отсутствие напряжения, сбой в функционировании панели правления;
  • перегоревший ТЭН и некорректная температура внутри машины;
  • поломка датчика времени, воды и других таймеров;
  • поврежденный мотор, требующий замены.

Если потребуется, мы поможем правильно установить посудомоечную технику, подключим ее к системе водопровода и электросети, подскажем, какой режим для какой задачи будет наиболее оптимальным. При необходимости замены комплектующих подберем разбрызгиватели, наливные и сливные фильтры, уплотнительные резинки, распределители для моющих средств, кнопки панели управления.

Любая поломка - не проблема

Бесплатная консультация

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Демократичная стоимость услуг!

выезд по адресу

за выезд по адресу и диагностику
не берется оплата

оригинальные детали

оригинальные детали закупаются
по умеренной цене

восстановительные работы

восстановительные работы
осуществляются на дому

информационная поддержка

информационная поддержка
оказывается бесплатно

Предварительная цена ремонта озвучивается менеджером при первом же телефонном общении. Это касается всей посудомоечной техники: Bosch, Ariston, Candy, Zanussi, Indesit, Beko, Smeg, Electrolux и др. Точную же стоимость можно узнать только после диагностики. Все детали по проведению ремонтных работ согласовываются с клиентом, а финансовые моменты прописываются в сметной документации.

Оплата берется наличными после завершения всех работ и приема исправной техники заказчиком, а также возможен банковский перевод на указанные реквизиты. Больше информации по этому и другим вопросам можно получить по телефону + 7 (812) 938-45-50. Если Вам необходим качественный ремонт посудомойки на дому в Спб — звоните нам и мы устраним Вашу поломку в день обращения!